البهجة تدخل قلب أيقونة في الفن المغربي.. فاطمة الركراكي تستلم شقة هدية بعد معاناتها في مسكنها القديم

استلمت الفنانة القديرة فاطمة الركراكري، عشية أمس الاثنين، شقتها الجديدة التي أهدتها لها النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، نتيجة ظروفها الاجتماعية القاسية، وحالتها الصحية مع التقدم في السن.

وحضر عدد من الفنانين لحفل تسليم شقة الركراكي، التي استفادت منها بفضل مساهمة النقابة، وأرباح حفل خصص لهذا الغرض، بهدف إنساني يتمثل ضمان سكن لائق لها.

الركراكي، التي لاتزال تواصل حصص علاجها، بإشراف النقابة، ووزارة الثقافة، قاومت المرض لتحضر حفل تسلمها شقتها، والبهجة ظاهرة على محياها، على الرغم من تأثير المرض، وفقدانها لبصرها نتيجة تقدمها في السن.

وكانت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية قد نظمت حفلا خيريا برعاية وزارة الثقافة، سمي حفل الوفاء، وكرمت من خلاله الركراكي، وقدم لها وعد بمنحها شقة تليق بمقامها.