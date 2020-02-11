حالة انتحار جديدة بالعرائش.. أسرة تعثر على ابنها مشنوقا داخل غرفته

وضع شاب، أمس الاثنين، بالعرائش، حدا لحياته شنقا داخل منزل أسرته الموجود ي حي “الباركي”.

وتشير المعلومات المتوفرة لـ”اليو م24″، أن الشاب الهالك في نهاية عقده الثاني، وقد عثر عليه أحد أفراد أسرته معلقا داخل غرفته، بواسطة حبل صغير لفه حول عنقه، دون معرفة الأسباب المؤدية إلى إنهاء حياته بطريقة مأساوية.

ونقلت سيارة إسعاف جثة الشاب الهالك إلى مستودع الأموات في مستشفى للامريم، قصد إجراء عملية تشريح له قبل تسليمه إلى أسرته، فيما باشرت المصالح الأمنية تحرياتها في الحادث لمعرفة ظروف، وملابسات الوفاة.