الصحة الإسرائيلية: لا إصابات بكورونا بالبلاد ونستعد لوصول الفيروس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أنه تم فحص قرابة 140 شخصا في البلاد، إثر الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتبين أن جميع النتائج كانت سلبية ولم يتم تشخيص أية إصابة بهذا المرض.

إلا أن الوزارة أشارت، في بيانها، إلى أن التقديرات هي أن فيروس كورونا سيصل إلى إسرائيل، وأن الجهاز الصحي يواصل الاستعداد لهذا السيناريو، ولذلك وسّعت وزارة الصحة حجم استيعاب الفحوصات في المختبر المركزي في مستشفى "تل هشومير"، كما ستؤهل في الأيام المقبلة ثلاثة مختبرات أخرى للفحوصات، في مستشفيات "سوروكا"، في بئر السبع، و"هداسا" في القدس، و"رمبام" في حيفا.

وحذرت وزارة الصحة من أخبار كاذبة حول الموضوع، يتم نشرها في الشبكات الاجتماعية، وتسبب بتضليل متعمد. وقالت الوزارة إنها توجهت إلى الشرطة وطلبت التحقيق في ذلك.

وشددت الوزارة على أنه "بالإمكان الاطلاع على بيانات رسمية ومعلومات جديدة فقط من خلال الجهات المخولة بذلك في وزارة الصحة".