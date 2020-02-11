اليونان تبدأ بترحيل 200 لاجئ أسبوعيا لمعسكرات معزولة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن وزير الهجرة واللجوء اليوناني، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعتزم البدء بترحيل 200 لاجئ كل أسبوع، بتعاون تركي كامل.
وقال نوتيس ميتاراكيس، في تصريح لإذاعة محلية، أن بلاده ستبدأ بإنشاء معسكرات مغلقة للاجئين في جزر بحر إيجة، اعتبارا من آذار/ مارس المقبل، في خطوة قد تزيد من معاناة اللاجئين.
وقال في هذا السياق: "خلال آذار/ مارس القادم سنبدأ بإنشاء معسكرات مغلقة للاجئين في 5 جزر ببحر إيجة، وسننتهي من بناء المعسكرات صيف العام الحالي".
وأضاف أن دخول وخروج اللاجئين من وإلى المعسكرات المذكورة، سيكون محدودا، وسيكون هناك ضوابط تنظّم عمليات الدخول والخروج، على أن يتم حظر الخروج نهائيا في ساعات المساء والليل.
وذكر أن القدرة الاستيعابية للمعسكرات، ستكون 20 ألف شخص.
يذكر أن 74 ألف و613 لاجئا دخلوا اليونان خلال عام 2019، بحسب معطيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
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