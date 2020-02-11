مخاطر ارتفاع مستويات التستوستيرون لدى النساء والرجال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت دراسة نشرت، يوم أمس الإثنين، أن ارتفاع مستويات هرمون الذكورة يزيد خطر الإصابة بالسكري، وبعض أنواع السرطان لدى النساء، بينما يقلل خطر الإصابة بالسكري لدى الرجال، لكنه يزيد لديهم احتمالات الإصابة بأنواع من السرطان.

وقال العلماء الذين قادوا البحث، إن النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وهي أكبر دراسة أجريت حتى الآن حول الصلة بين هرمون الذكورة والمرض، تبيّن أهمية دراسة الرجال والنساء بشكل منفصل، ويشيرون إلى الحاجة إلى توخي الحذر في استخدام مكملات هرمون الذكورة أو العلاجات التي تقلله.

واستخدم العلماء خلال الدراسة التي نشرت في دورية "نيتشر ميديسين"، بيانات وراثية مسجلة في بنك المعلومات "يوكيه بايوبنك" لأكثر من 425 ألف شخص، وذلك لتحديد 2571 تباينا جينيا مرتبطا باختلاف مستويات هرمون الذكورة. ووجدوا أن ارتفاعه لأسباب وراثية لدى النساء، يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 37%.

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ووجدت الدراسة أن ارتفاع هرمون الذكورة لأسباب وراثية لدى النساء، يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 37%، ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وبطانة الرحم، ومتلازمة تكيس المبايض الهرمونية التي تؤثر على الدورة الشهرية، بنسبة 51%.

ووجد الباحثون في المقابل أن ارتفاع مستويات الهرمون لدى الرجال، يقلل خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 14%، لكنه يزيد احتمالات الإصابة بسرطان البروستاتا.

وقالت أخصائية علم الوراثة بجامعة إكستر البريطانية، كاثرين روث، والتي شاركت في قيادة فريق البحث إن "النتائج تعطي نظرة فريدة حول التأثيرات المرضية لهرمون الذكورة، وتؤكد أهمية دراسة الرجال والنساء بشكل منفصل في الأبحاث، إذ رأينا تأثيرات معاكسة لتستوستيرون على مرض السكري".