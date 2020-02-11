تركيا .. نظام أردوغان يواصل إعتقال المدنيين بتهمة غولن

الثلاثاء 11 فبراير 2020

أصدرت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، قرارات اعتقال بحق 28 شخصًا، على خلفية مزاعم الانتماء إلى جماعة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في 2016.



وذكرت صحيفة "خبر ترك"، إن قرارات الاعتقال صدرت عن النيابة العامة في مدينة إسطنبول، وشملت مطلوبين في 4 ولايات تركية.

وزعم بيان للنيابة العامة أن العناصر المطلوبة من المدنيين تواصلت مع قيادات "غولن" من خلال برنامج التراسل الفوري "بايلوك" الذي حظرته تركيا بعد محاولة الانقلاب المزعومة.

وقال البيان: "أنصار غولن استخدموا البرنامج مساء يوم 15 يوليو/تموز 2016 عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصًا".

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وفور صدور قرار التوقيف بدأت قوات الأمن شن عمليات أمنية متزامنة لضبط المتهمين المطلوبين.

يأتي ذلك بعد أيام من بدء السلطات التركية التحقيق مع رجل أعمال كان شريكاً لنجل أردوغان، بتهمة الانتماء لجماعة غولن.

والخميس، قررت سلطات أردوغان اعتقال 47 شخصا بينهم عسكريون ما زالوا بالخدمة، بالتهمة نفسها.

ويزعم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.