اخبار العالم

فصائل إرهابية موالية لتركيا تسقط مروحية سورية

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل إرهابية موالية لتركيا تسقط مروحية سورية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 فبراير 2020

اسقطت فصائل إرهابية مدعومة من تركيا، اليوم الثلاثا، مروحية عسكرية تابعة لدمشق، ضمن أعمالها العدائية المستمرة منذ 3 فبراير/شباط الجاري.

 

أظهر مقطع فيديو، تداولته منصات التواصل الاجتماعي، طائرة هيلكوبتر وهي تشتعل في الجو قبل أن تسقط في بلدة النيرب شمال غرب سوريا، وجرى العثور على جثتي طاقمها متفحمتين بعد مقتلهم على خلفية عملية الإسقاط .

 

Advertisements

ويأتي حادث إسقاط الطائرة بعد يوم من مقتل 5 أتراك في هجوم للجيش السوري شمال غرب البلاد.

 

وبينما لم تعلق الحكومة السورية على الواقعة، قالت وزارة الخارجية إن النظام التركي مستمر في عدوانه على سيادة أراضينا عبر نشر مزيد من قواته في إدلب وريف حلب.

 

بدوره، قال مسؤول تركي لرويترز إن القوات السورية أطلقت النار قرب مواقع مراقبة تركية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا اليوم الثلاثاء ما دفع قواتنا إلى الرد.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فصائل إرهابية موالية لتركيا تسقط مروحية سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا