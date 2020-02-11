أخفقت روسيا في الوصول إلى إتفاق مع تركيا بشأن أدلب السورية .

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الثلاثاء 11 فبراير 2020
روسيا تخفق في الوصول إلى إتفاق مع تركيا بشأن أدلب
قال مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الثلاثاء، إن "فريقاً روسياً زار أنقرة لبحث هجوم القوات الحكومية السورية على منطقة إدلب بشمال غرب البلاد غادر تركيا دون اتفاق فيما يبدو على سبل وقف اشتباكات أودت بحياة 13 جندياً تركياً خلال أسبوع.
كان الروس قد وصلوا إلى أنقرة، يوم السبت، بعد أيام من هجوم شنته القوات السورية في إدلب وأسفر عن مقتل 8 جنود أتراك.
وقصفت تركيا أهدافاً سورية فيما بعد في أحد أخطر الاشتباكات بين الجانبين منذ اندلاع الحرب السورية قبل قرابة 9 سنوات.
وبينما كان المسؤولون الأتراك والروس يواصلون محادثاتهم، الإثنين، وقع هجوم ثان على القوات التركية في منطقة تفتناز في إدلب مما أسفر عن مقتل 5 جنود أتراك بعد أن أرسلت أنقرة آلاف الجنود للتصدي للهجوم السوري.
وبحسب رويترز، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن "المسؤولين الروس أجروا محادثات في وزارة الخارجية التركية يوم السبت واتفقوا على الاجتماع مع الأتراك مرة أخرى الإثنين بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق".
وأجرى الروس محادثات أيضاً مع مستشار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت الرئاسة التركية في بيان عقب الاجتماع إن "أنقرة أبلغت الوفد الروسي الزائر بضرورة وقف الهجمات على المواقع التركية شمال غرب سوريا فوراً وبأن مثل هذه الهجمات لن تمر دون رد".
ودفع التقدم السريع للقوات الحكومية السورية في إدلب، آخر معقل كبير لمقاتلي المعارضة، قرابة 700 ألف شخص إلى النزوح عن بيوتهم والاتجاه صوب الحدود التركية المغلقة.
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