شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن اللبناني يستخدم مدافع المياه لتفريق المتظاهرين أمام البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: لجأت قوات الأمن اللبنانية اليوم الثلاثاء، إلى استخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه بهدف تفريق المتظاهرين المحتشدين أمام البرلمان بوسط العاصمة بيروت. وبحسب “فرانس 24” يهدف المتظاهرون الذين تجمعوا أمام البرلمان إلى منع النواب ومسؤولي الحكومة من الوصول إليه، حيث من المقرر أن يتم إجراء تصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة بزعامة رئيس الوزراء حسان دياب.

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