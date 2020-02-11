شكرا لقرائتكم خبر عن «طبيب سارس»: كورونا ربما ينتهي في «أبريل» والان نبدء بالتفاصيل

قال المستشار الطبي للحكومة الصينية اليوم الثلاثاء إن انتشار فيروس كورونا سيبلغ ذروته في البلاد هذا الشهر وربما ينتهي بحلول أبريل نيسان وذلك في أحدث تقييم للوباء الذي هز العالم كله.

وبكى خبير الأوبئة تشونغ نانشان (83 عاما)، الذي اشتهر بمكافحة وباء سارس في 2003، خلال مقابلة مع رويترز على الطبيب لي ونليانج الذي توفي الأسبوع الماضي بعد أن تعرض للتوبيخ لإطلاقه جرس الإنذار من انتشار كورونا.

لكن تشونغ أبدى تفاؤله بأن وتيرة انتشار الفيروس الجديد ستتباطأ فريبا مع تراجع أعداد الحالات الجديدة في بعض المناطق.

وقال تشونغ إن الذروة ستحدث في منتصف فبراير شباط أو أواخره يعقبها استقرار ثم تراجع وذلك بناء على التوقعات وفق نموذج رياضي والأحداث الأخيرة والتحركات الحكومية.

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وقال في مستشفى تديره جامعة قوانغتشو الطبية حيث يعالج 11 مصابا بفيروس كورونا "آمل أن ينتهي هذا التفشي أو هذا الحدث خلال أبريل".

ورغم أن تصريحاته قد تخفف من حدة القلق العالمي من هذا المرض الذي تسبب في وفاة أكثر من 1000 شخص وأصيب به أكثر من 40 ألفا كلهم تقريبا في الصين، فقد ثبت أن توقعاته السابقة لبلوغ انتشار الفيروس ذروته كانت سابقة لأوانها.

وقال تشونغ الذي ساهم في تحديد المآخذ على نظم الاستجابة في الحالات الطارئة في الصين خلال أزمة سارس عامي 2002 و2003 "نحن لا نعلم ما السبب في أنه شديد العدوى وتلك مشكلة كبرى".

وأضاف أن ثمة تراجعا تدريجيا في حالات الإصابة الجديدة في إقليم قوانغدونغ الجنوبي وفي تشجيانغ وغيرهما. وقال "هذه أنباء طيبة بالنسبة لنا".

وأشاد بقرار الحكومة عزل مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس والتي قال إنها فقدت السيطرة على الفيروس في مرحلة مبكرة.