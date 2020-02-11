شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا.. صناعة القفازات تواجه نقص العمالة بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أفادت رابطة مصنعي القفازات المطاطية بأن الشركات تواجه نقصا في العمالة خاصة في ظل زيادة الانتاج للإيفاء بالطلب المتصاعد بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الرابطة دنيس لو القول اليوم الثلاثاء " نطالب أن تقوم وزارتا الداخلية والموارد البشرية بالعمل علىتعجيل اتخاذ إجراءات لضمان توافر القوى العاملة اللازمة للإيفاء بالطلب العالمي الاستثنائي". وأضاف أنه على الرغم من تصاعد الطلب بقوة، وسعى الدول المتضررة من الفيروس للحصول على شحنات القفازات سريعا، فان القطاع ملتزم بتعزيز الانتاج أكثر من المعتاد.

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