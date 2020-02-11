كهرباء الشمال توضح حقيقة استخدام كوادرها 'عربة حمار' في الحويجة

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أوضحت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال، اليوم الثلاثاء، حقيقة استخدام كوادرها في دائرة الحويجة "عربة حمار" لانجاز مهامها، مشيرة الى أن المقطع يعود للعام 2013 وتم التحقيق فيه حينها.
وقال مسؤول شعبة إعلام كهرباء الشمال احمد الحريثي، لـ الخليج 365، إن مقطع الفيديو الذي تم تداوله اليوم، قديم ويعود للعام ٢٠١٣"، مشيرا الى أن "الشخص الظاهر في الفيديو أعاد نشره مرة ثانية بهذا العام".
وارفق مسؤول اعلام كهرباء الشمال تصريحه بوثيقة تظهر التوجيه بالتحقيق في الامر عام 2013.
وارفق مسؤول اعلام كهرباء الشمال تصريحه بوثيقة تظهر التوجيه بالتحقيق في الامر عام 2013.
وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ، تويتر " خلال اليومين الماضيين، مقطع فيديو يظهر استخدام دائرة كهرباء الحويجة في محافظة كركوك وسيلة نقل بدائية "عربة يسحبها حمار" لقضاء مهامها.
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