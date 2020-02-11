مصدر: نواب يهددون برفع دعوى ضد رئيس الجمهورية بتهمة تجاوز الدستور

كشف مصدر سياسي، الثلاثاء، ان نوابا هددوا برفع دعوى ضد رئيس الجمهورية برهم صالح بتهمة تجاوز الدستور. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "نوابا طالبوا رئيس الجمهورية برهم صالح بعرض وثيقة تكليف محمد علاوي برئاسة الوزراء والأساس الدستوري الذي كلف على اساسه لاسيما وأنه تجاوز المدة الدستورية وتجاوز الكتلة الأكبر". Advertisements واضاف ان "النواب حملوا صالح مسؤولية خرق الدستور"، مشيرا الى انهم "هددوا برفع ذعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية بتهمة تجاوز الدستور". وكشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن سحب خمسة نواب تواقيعهم من ورقة تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.



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