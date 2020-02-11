نائب يكشف عن صدور 'اوامر غير قانونية' من بعض وزراء عبد المهدي

كشف النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، اليوم الثلاثاء، عن صدور اوامر ادارية "غير قانونية" عن بعض وزراء حكومة عادل عبد المهدي تقضي بتكليف عدد من المدراء العامين والمعاونين في وزاراتهم "خارج الضوابط"، واصفا تلك الاوامر بانها "غير قانونية" كونها صدرت عن حكومة مستقيلة.
وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن اوامر ادارية صدرت عن بعض الوزراء بالحكومة المستقيلة تقضي بتكليف عدد من المدراء العامين والمعاونين في وزاراتهم خارج الضوابط"، مشيرا الى ان "تلك التصرفات هي باب من ابواب الفساد وترسيخ المحسوبية والمحاصصة الحزبية".
واعتبر العقابي، أن "تلك الاطراف تحاول ضمان استمرار هيمنتها على تلك الوزارات"، داعيا رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي "لالغاء جميع اوامر التعينات والتكليفات بالدرجات الخاصة التي اصدرها الوزراء بالحكومة المستقيلة بعد قبول استقالتها من البرلمان".
وأوضح العقابي، أن تلك الاوامر "غير دستورية ولا قانونية وتحيط بها شبهات الفساد"، مشيرا الى أنها "صادرة من حكومة مستقيلة واجبها الوحيد هو تصريف الاعمال لحين مجئ الحكومة الجديدة".
واعتبر العقابي، أن "تلك الاطراف تحاول ضمان استمرار هيمنتها على تلك الوزارات"، داعيا رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي "لالغاء جميع اوامر التعينات والتكليفات بالدرجات الخاصة التي اصدرها الوزراء بالحكومة المستقيلة بعد قبول استقالتها من البرلمان".
وأوضح العقابي، أن تلك الاوامر "غير دستورية ولا قانونية وتحيط بها شبهات الفساد"، مشيرا الى أنها "صادرة من حكومة مستقيلة واجبها الوحيد هو تصريف الاعمال لحين مجئ الحكومة الجديدة".
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