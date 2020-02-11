مقتل شرطيين اثنين في هجوم إرهابي بالنيجر

أعلن مصدر أمني، الثلاثاء، مقتل اثنين من رجال الشرطة في هجوم إرهابي غرب النيجر بمنطقة تيلابيري القريبة من مالي.

وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس أن "شرطيين قتلا وأصيب آخر بجروح خطيرة الإثنين عندما هاجم مسلحون مركزهم على بعد بضعة كيلومترات عن مدينة "أيورو"، البلدة السياحية التي تبعد نحو مئتي كيلومتر عن العاصمة نيامي والقريبة جدا من الحدود مع مالي.

وأضاف أن قوات الدفاع والأمن لاحقت الإرهابيين الذين قدموا على متن نحو 10 دراجات نارية.

وذكر شهود للسلطات المحلية أن الإرهابيين خسروا بعض الرجال لكنهم تمكنوا من نقل جثامينهم.

وكانت بلدية تيلابيري قد ذكرت أن 5 مدنيين أحدهم معلّم قتلوا نهاية الأسبوع الماضي في القطاع نفسه بأيدي مسلحين على دراجات نارية.

وتقع منطقة تيلابيري في مثلث الحدود الثلاثة النيجر-مالي-بوركينا فاسو، وتشهد هجمات متكررة تزداد عنفا من قبل الإرهابيين.

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وتفيد حصيلة رسمية أن 174 جنديا قتلوا في 3 هجمات بتيلابيري في يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول، بما فيها هجوما شينيجودار حيث سقط 89 قتيلا في الثامن من الماضي، وإيناتيس حيث قتل 71 شخصا.

وتبنى تنظيم داعش "الإرهابي" هذه الهجمات.

من جهة أخرى، قتل في مالي شرطي بهجوم تبنته جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" في غرب البلاد، حسبما أعلنت الحكومة المالية.

وقال وزير الأمن المالي سالف تراوري لوكالة فرانس برس إنه عثر على جثتي مهاجمين بعد الهجوم الذي استهدف مركز الدرك في دييما في منطقة كاييس.

من جهته، أكد الناطق باسم الحكومة يايا سانغاري على شبكات التواصل الاجتماعي أنه "تم صد الهجوم من جانب وحدة للقوات الخاصة أرسلت لتعزيز القوات في المنطقة.

ووقع هذا الهجوم في منطقة حدودية مع السنغال وموريتانيا كانت في منأى نسبيا عن تحركات الجهاديين.

وتقع دييما على الطريق الذي يربط بين مالي والسنغال ويعد من أهم المحاور التجارية لمالي.