فتنة إيران ورضوخ تركي للمغرب.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز "فتنة إيران الطائفية في العراق.. تنقل عائلات داعش من سوريا"، و"برلمانية فرنسية تدعو لتدابير صارمة ضد الإخوان ونفوذ قطر"، و"خوفا من أزمة مغاربية جديدة.. أنقرة ترضخ لشروط الرباط"، والأمن اللبناني يفرق محتجين أمام البرلمان قبيل جلسة منح الثقة"، وطريق "حلب-دمشق" في قبضة الجيش السوري لأول مرة منذ 2012".

كما تتابعون "كورونا يهدد صواريخ إس 400"، و"الإعلام الرقمي يضرب البنتاجون في صحيفته الورقية"، و"اللجنة الإماراتية البريطانية تبحث تعزيز الشراكة".

أما في الاقتصاد فتطالعون "أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 13 شهرا"، و"نية اقتراض" تعصف بأسهم أكبر بنوك أوروبا.

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وإلى الملاعب، تطالعون "الحيلة القبيحة" طريقة ميندي للمشاركة في الكلاسيكو.

وفي التكنولوجيا تتابعون "ساعة ذكية جديدة تقيس التوتر ونبضات القلب".

وفي الفن، شاروخان يهاجم "باراسيت" الفائز بالأوسكار: مزعج وغريب

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الثلاثاء 11 فبراير/شباط 2020.

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