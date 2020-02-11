تلفزيون رسمي تركي: مقاتلون تدعمهم أنقرة يسقطون طائرة هليكوبتر سورية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مدرعات تركية بالقرب من مدينة ادلب

قالت قناة تي.آر.تي خبر التلفزيونية الرسمية في تركيا اليوم الثلاثاء إن مقاتلين من المعارضة السورية تدعمهم أنقرة أسقطوا طائرة هليكوبتر يعتقد أنها تابعة للحكومة في بلدة النيرب بشمال غرب سوريا وذلك مع تواصل الاشتباكات في المنطقة.

ولم تقدم القناة تفاصيل أخرى. وتأتي الواقعة بعد يوم من مقتل خمسة جنود أتراك في هجوم لقوات الحكومة السورية في شمال غرب البلاد مما دفع القوات التركية في المنطقة إلى الرد.