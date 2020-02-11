قالت قناة تي.آر.تي خبر التلفزيونية الرسمية في تركيا اليوم الثلاثاء إن مقاتلين من المعارضة السورية تدعمهم أنقرة أسقطوا طائرة هليكوبتر يعتقد أنها تابعة للحكومة في بلدة النيرب بشمال غرب سوريا وذلك مع تواصل الاشتباكات في المنطقة.
ولم تقدم القناة تفاصيل أخرى. وتأتي الواقعة بعد يوم من مقتل خمسة جنود أتراك في هجوم لقوات الحكومة السورية في شمال غرب البلاد مما دفع القوات التركية في المنطقة إلى الرد.
كانت هذه تفاصيل خبر تلفزيون رسمي تركي: مقاتلون تدعمهم أنقرة يسقطون طائرة هليكوبتر سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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