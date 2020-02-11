فصائل إرهابية موالية لتركيا تسقط مروحية سورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

اسقطت فصائل إرهابية مدعومة من تركيا، اليوم الثلاثا، مروحية عسكرية تابعة لدمشق، ضمن أعمالها العدائية المستمرة منذ 3 فبراير/شباط الجاري.



أظهر مقطع فيديو، تداولته منصات التواصل الاجتماعي، طائرة هيلكوبتر وهي تشتعل في الجو قبل أن تسقط في بلدة النيرب شمال غرب سوريا، وجرى العثور على جثتي طاقمها متفحمتين بعد مقتلهم على خلفية عملية الإسقاط .

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ويأتي حادث إسقاط الطائرة بعد يوم من مقتل 5 أتراك في هجوم للجيش السوري شمال غرب البلاد.

وبينما لم تعلق الحكومة السورية على الواقعة، قالت وزارة الخارجية إن النظام التركي مستمر في عدوانه على سيادة أراضينا عبر نشر مزيد من قواته في إدلب وريف حلب.

بدوره، قال مسؤول تركي لرويترز إن القوات السورية أطلقت النار قرب مواقع مراقبة تركية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا اليوم الثلاثاء ما دفع قواتنا إلى الرد.