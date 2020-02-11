سوريا.. قوات النظام تستعيد كامل طريق حلب دمشق الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

حققت قوات الجيش السوري هدفاً طال انتظاره بسيطرتها الثلاثاء، وللمرة الأولى منذ العام 2012، على كامل طريق حلب - دمشق الدولي بعد أسابيع من بدء هجوم عسكري واسع بدعم روسي في شمال غرب سوريا.



وفي كانون الأول بدأت قوات الجيش السوري بدعم روسي هجوماً واسعاً في مناطق في إدلب وجوارها تسيطر عليها فصائل معارضة أقل نفوذاً، دفع بنحو 700 ألف شخص للنزوح عنها.

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قوات الجيش السوري ركزت هجومها بداية على ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي ثم ريف حلب الجنوبي الغربي المجاور، حيث يمر الطريق الدولي "إم 5" الذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

وبعد أسابيع من القصف والمعارك العنيفة على الأرض، سيطرت القوات الأسبوع الماضي على الجزء من الطريق الذي يمر في محافظة إدلب ثم ركزت عملياتها على ريف حلب الجنوبي الغربي.

وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "سيطرت قوات الجيش السوري الثلاثاء على منطقة الراشدين الرابعة عند أطراف مدينة حلب الغربية، لتستكمل بذلك سيطرتها على كامل الطريق الدولي للمرة الأولى منذ العام 2012".