فيروس كورونا يهدد صواريخ "إس 400"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
حتى السلاح لم يسلم من كورونا الفتاك، فها هو يهدد صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية.
واليوم الثلاثاء، أعلن رئيس "روس أوبورون إكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة، ألكسندر ميخييف، أن انتشار النوع الجديد من فيروس كورونا قد يؤثر على إرسال نظام الدفاع الجوي "إس-400" إلى الصين.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن ميخييف قوله: "على أي حال، سوف نضع هذا السيناريو في الحسبان، لا أستبعد حصول بعض التأخيرات في تنفيذ جميع العقود".
وفي نهاية الشهر الماضي، أكملت روسيا تسليم مجموعة الفوج الثاني من أنظمة الصواريخ "إس-400" للصين.
وتعد الصين أول مشتر أجنبي لنظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400" بموجب اتفاق أبرم بين البلدين عام 2014.
وتسبب انتشار فيروس كورونا بحالة من الهلع في العديد من الدول حول العالم، جراء تزايد أعداد الوفيات والإصابات في الصين، خاصة في مدينة ووهان "معقل الوباء".
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