واشنطن: وجود الجمعات والمليشيا المسلحة في ليبيا يهدد بناء دولة قوية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أكدت الولايات المتحدة أن وجود المليشيات والجماعات المسلحة يشكل تهديدا لبناء دولة قوية في ليبيا، مؤكدة دعمها جهود تفكيك تلك المليشيات.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية في ليبيا على حسابها الرسمي في "تويتر"، الإثنين.
وأضافت السفارة: "نعيد تأكيد دعم الولايات المتحدة للجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الليبية لتفكيك المليشيات والجماعات المسلحة ونزع سلاحها".
وأكدت في تغريدتها أن هذه المليشيات تمثل تهديدا خطيرا لبناء دولة قوية وديمقراطية وموحدة في ليبيا.
ونقلت السفارة عن السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قوله: "ندعو الأطراف (الليبية) ومؤيديهم من الخارج إلى النظر بعناية في المخاطر الكامنة في مثل هذه الأعمال، ومضاعفة دعم الحوار الأمني الذي تيسره الأمم المتحدة في جنيف في محاولة للوصول إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار ليبيا".
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