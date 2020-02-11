فادي سعد: نحن بانتظار اكتمال النصاب للدخول والقيام بدورنا كممثلين للشعب

اشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى اننا توجهنا إليوم إلى ​مجلس النواب​ بهدف إيصال الصوت وتسجيل موقفنا من ​الحكومة​ وحجب الثقة عنها. نحن بانتظار اكتمال النصاب للدخول والقيام بدورنا ك​ممثلين​ للشعب وإلا لن نكون أداة تأمين النصاب. إضغط للمزيد

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