افادت مراسلة "النشرة" بأن 45 نائبا دخلوا قاعة البرلمان للمشاركة في جلسة الثقة لحكومة حسان دياب بظل غياب نواب تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية. واشارت مراسلتنا الى ان "كتلة ​الجمهورية القوية​ تقعد اجتماعا في هذه الأثناء لاتخاذ القرار اما بالمشاركة في الجلسة أو مقاطعتها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: 48 نائبا دخلوا القاعة العامة بمجلس النواب وكتلة الجمهورية القوية تجتمع في هذه الاثناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.