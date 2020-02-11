ستريدا جعجع: لن ندخل الجلسة قبل تأمين النصاب لأننا لسنا نحن من نؤمن النصاب

اعلنت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​ستريدا جعجع​ في تصريح لها، انه لن ندخل الجلسة قبل تأمين النصاب لأننا لسنا نحن من نؤمن النصاب وهذا انسجاماً مع قناعاتنا.

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