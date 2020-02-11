اكد مصدر في تيار "المستقبل" لقناة "LBCI" بأن "النصاب مسؤولية الاكثرية النيابية التي ستمنح الحكومة الثقة وليس من مسؤولية الكتل المعارضة التي اعلنت حجب الثقة، والسؤال موجه للاكثرية اذا كانت ستؤمن الثقة ام لا؟".
وتحدثت مصادر "المستقبل" لقناة "الجديد" بأن "الكتلة تتجه لعدم المشاركة في الجلسة وبعض النواب اتخذ قراره بالمقاطعة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في تيار المستقبل للـLBCI: النصاب مسؤولية الاكثرية النيابية التي ستمنح الحكومة الثقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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