مصدر في تيار المستقبل للـLBCI: النصاب مسؤولية الاكثرية النيابية التي ستمنح الحكومة الثقة

اكد مصدر في تيار "المستقبل" لقناة "LBCI" بأن "النصاب مسؤولية ​الاكثرية​ النيابية التي ستمنح ​الحكومة​ الثقة وليس من مسؤولية الكتل المعارضة التي اعلنت حجب الثقة، والسؤال موجه للاكثرية اذا كانت ستؤمن الثقة ام لا؟".

وتحدثت مصادر "المستقبل" لقناة "الجديد" بأن "الكتلة تتجه لعدم المشاركة في الجلسة وبعض النواب اتخذ قراره بالمقاطعة".