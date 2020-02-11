افادت مراسلة "​الخليج 365​" بأن 61 نائبا حتى الآن دخلوا القاعة العامة في ​مجلس النواب​ للمشاركة في ​جلسة الثقة​ ل​حكومة حسان دياب​ بظل غياب نواب ​تيار المستقبل​ و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ و​القوات اللبنانية​. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: 61 نائبا دخلوا القاعة العامة بمجلس النواب للمشاركة بجلسة الثقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.