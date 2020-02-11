otv: متظاهرون يحطمون سيارة النائب أنور الخليل

افادت قناة الـ "otv" بأن "عددا من ​المتظاهرين​ حطموا ​سيارة​ النائب ​أنور الخليل​ خلال توجهه إلى ​مجلس النواب​ للمشاركة ب​جلسة الثقة​. إضغط للمزيد

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