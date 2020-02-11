الجمارك التركية تضبط شحنة قياسية من الماريغوانا على حدود بلغاريا

أعلنت وزارة التجارة التركية، إنه تم ضبط شحنة قياسية من الماريغوانا تزن أكثر من 2 طن على الحدود التركية – البلغارية وتقدر في السوق السوداء بحوالي 125 مليون ليرة تركية أي نحو 21 مليون ​دولار​ أميريكي.

ولفتت الوزارة التركية في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "منعت مصلحة الجمارك في مركز كابيكول في شمال غربي ​تركيا​ تهريب طنين و70 كغ من الماريغيوانا. تم العثور على شحنة ​المخدرات​ في شاحنة متجهة من ​إيطاليا​ إلى ​جورجيا​".

وبحسب الوثائق فإن الشاحنة التي كانت تحمل أرقاما أجنبية كانت تنقل أسمدة، لكن جهاز الأشعة السينية سجل فروقا في الكثافة غير النمطية لمثل هذه الشحنة، مما أثار شكوكا لدى موظفي الجمارك. فيما أكدت ​الكلاب​ المدربة تلك الشبهة. وتم العثور على أكثر من طنين من الماريغوانا معبئة في 213 كيسا.