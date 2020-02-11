النشرة: الجيش السوري بدأ بتثبيت مواقعه على طول اوتوتستراد دمشق حلب الدولي

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا أن الجيش السوري بدأ بتثبيت مواقعه على طول اوتوتستراد دمشق حلب الدولي بعد ان سيطر على كامل الطريق فيما تعمل المجموعات المسلحة على مهاجمة منطقة النيرب في غرب مدينة سراقب واطلاقها عشرات الصواريخ المضادة للدروع وتدميرها عدد من اليات الجيش السوري.
كما سيطر الجيش السوري بالكامل ناريا على اوتوستراد دمشق حلب ولازال يعمل على تأمين الطريق والسيطرة على البلدات الواقعة في غربه خاصة في الراشدين 4 وسد البصل والوادي الكبير.
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