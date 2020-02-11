أعلن رئيس "البنك الدولي" ديفيد مالباس، أنّ "البنك يقدّم مساعدات فنيّة إلى الصين لدعمها في مكافحة وباء "فيروس كورونا"، لكن لن يكون هناك قروض جديدة".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "البنك يعمل مع "منظمة الصحة العالمية" لمساعدة الصين، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن أزمات صحية سابقة، لكنّه لا ينوي تقديم مساعدات ماليّة لأنّ الصين لديها موارد وفيرة"، مركّزًا على أنّ "الصين لديها احتياطيّات دوليّة كبيرة خاصّة بها، ولا تجري دراسة قروض جديدة في الوقت الحالي". وأشار إلى أنّ "خبراء من البنك يجرون مناقشات مع السلطات الصينية وقد يقدمون مساعدة فوريّة في مراقبة المرض وسلامة الغذاء والدروس المستفادة من أوبئة سابقة، وتحليل تأثير التفشّي على اقتصاد الصين".
وكانت قد ذكرت الصين أنّ لديها احتياطيًّا من النقد الأجنبي بلغ 3.115 تيلوين دولار في كانون الثاني الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البنك الدولي: لا ندرس منح قروض جديدة للصين لمكافحة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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