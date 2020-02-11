عبد المهدي وعلاوي بحثا بتطورات الأوضاع وجهود تشكيل الحكومة العراقية

تداول رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ في ​العراق​ ​عادل عبد المهدي​، ورئيس الوزراء المكلف ​محمد توفيق علاوي​، في لقاء جمعهما بتطورات الأوضاع في العراق والحراك السلمي ودعم جهود ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​. وأكّد الجانبان ضرورة تعاون جميع القوى لتسهيل مهمّة رئيس الوزراء المكلف في الإسراع بإختيار التشكيلة الوزاريّة، وتعزيز عمل مؤسسات الدولة. إضغط للمزيد

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