عودة 836 نازحًا سوريًا إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في ​سوريا​، أنّ "خلال الــ24 ساعة الماضية، عاد 836 نازحًا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 200 ونازحَين (60 امرأة و103 أطفال) من ​لبنان​ عن طريق معبري ​جديدة يابوس​ و​تلكلخ​، بالإضافة إلى 634 شخصًا (190 امرأة و323 طفلًا) عادوا من ​الأردن​ عبر ​معبر نصيب​".

ولفتت في نشرة إعلاميّة، إلى "عودة 3 نازحين خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد".