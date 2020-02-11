عودة 836 نازحًا سوريًا إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا، أنّ "خلال الــ24 ساعة الماضية، عاد 836 نازحًا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 200 ونازحَين (60 امرأة و103 أطفال) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 634 شخصًا (190 امرأة و323 طفلًا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب".
ولفتت في نشرة إعلاميّة، إلى "عودة 3 نازحين خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد".
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