اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمة له خلال جلسة الثقة لحكومة حسان دياب، الى انه قبل بدء مناقشة البيان الوزاري اود ان اؤكد على امر اننا ابدينا جميعا بدون استثناء الحرص على الحراك الحقيقي وتنفيذ مطالبهم، واليوم مطلوب من هذا الحراك التبرير لنا وللقضاء هل يرضى بالاعتداءات التي حلصت على قوى الجيش وقوى الامن بالامس القريب والبعيد واليوم تحديدا، حيث طال الاعتداء تكسير 5 سيارات تابعة للنواب والوزراء، والادهى من هذا الاعتداء على حياة الزميل الكريم سليم سعادة الذي يخضع لتطبيب بالوجه والراس اثر الحجارة التي انهارت عليه، والان اطمئنيت ان عينه سلمت، بإنتظار موقفكم ايها الحراك الحقيقي، واكد ان هذا المجلس سيبقى للجميع وليس للفتنة.
وتمنى بري على النواب رغم علمنا جميعا بما ينص عليه النظام الداخلي، بكلمة نصف ساعة ارتجالية للنواب وربع ساعة مكتوبة، كما تمنى على الكتل بدءا من كتلة التنمية والتحرير بنائب او اثنين لكل كتلة، وسنستمر بالجلسة حتى الرابعة وبعدها فترة استراحة حتى السادسة، وبعدها جلسة مفتوحة حتى نيل الثقة.
واكد ان الجلسة افتتحت بحضور 67 نائبا والان العدد 68 وليس كما قيل من بعض النواب من خارج الجلسة.
كانت هذه تفاصيل خبر بري اكد ان الجلسة افتتحت بحضور 67 نائبا: مطلوب من الحراك الحقيقي تبرير الاعتداء على الامن وسليم سعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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