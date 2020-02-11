التيار المستقل: الحل بحكومة عسكرية انتقالية وانتخابات جديدة

اعتبر ​التيار المستقل​ أنه "كان بالامس في ​كنيسة مار مارون​ آخر نداء حق واقوى صرخة ضمير اطلقها سيادة ​مطران​ ​بيروت​ عبد الساتر في وجه رؤساء ​السلطة​ في ​لبنان​. ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داود: الدنيا تمطر وهم نيام يستيقظون من سباتهم فقط ليشاركوا الحضور في التصفيق".

وخلال اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، لفت التيار المستقل إلى أن "طبقة سياسية يغمرها ​الفساد​ وتكابر وتدافع عن آخر معاقل الصفقات والمكتسبات من الاموال التي "قنصتها حراما" على حساب المصلحة العامة والتي قادت لبنان وشعبه الى شفير الافلاس، ها هي تنتج ​حكومة​ فئوية مستنسخة عن سابقاتها بالمضمون، مستخدمة طرق وأساليب ملتوية بالانتماء المقنع بصفة الاختصاص، لتحاشي محاسبة المجرمين في حق هذا الشعب وتحقيق مطالبه الداعية لاسترداد ​المال​ العام المنهوب ومحاسبة سارقيه لاعطاء العبرة لوقف هدرالمال العام في هذه ​الدولة​".

وأكد البيان على دعم الثوار "بعدم الرضوخ لحملات السلطة الحاكمة بالترهيب والقمع للحؤول دون عرقلتهم ​جلسة الثقة​ بحكومة أعجز من تحقيق أي مطلب من مطالب ​الثورة​"، مشيراً إلى أن "المجتمعون يدعون الطبقة الحاكمة بترك الحكم فورا لسلطة حكومة عسكرية انتقالية تجري ​انتخابات​ جديدة لتنتج سلطة جديدة تمثل الشعب فعلا وتحكمه تحت شعار "الشرف والتضحية والوفاء" منعا لسقوط الهيكل على رؤوس جميع من فيه".