التيار المستقل: الحل بحكومة عسكرية انتقالية وانتخابات جديدة

اعتبر التيار المستقل أنه "كان بالامس في كنيسة مار مارون آخر نداء حق واقوى صرخة ضمير اطلقها سيادة مطران بيروت عبد الساتر في وجه رؤساء السلطة في لبنان. ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داود: الدنيا تمطر وهم نيام يستيقظون من سباتهم فقط ليشاركوا الحضور في التصفيق".
وخلال اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، لفت التيار المستقل إلى أن "طبقة سياسية يغمرها الفساد وتكابر وتدافع عن آخر معاقل الصفقات والمكتسبات من الاموال التي "قنصتها حراما" على حساب المصلحة العامة والتي قادت لبنان وشعبه الى شفير الافلاس، ها هي تنتج حكومة فئوية مستنسخة عن سابقاتها بالمضمون، مستخدمة طرق وأساليب ملتوية بالانتماء المقنع بصفة الاختصاص، لتحاشي محاسبة المجرمين في حق هذا الشعب وتحقيق مطالبه الداعية لاسترداد المال العام المنهوب ومحاسبة سارقيه لاعطاء العبرة لوقف هدرالمال العام في هذه الدولة".
وأكد البيان على دعم الثوار "بعدم الرضوخ لحملات السلطة الحاكمة بالترهيب والقمع للحؤول دون عرقلتهم جلسة الثقة بحكومة أعجز من تحقيق أي مطلب من مطالب الثورة"، مشيراً إلى أن "المجتمعون يدعون الطبقة الحاكمة بترك الحكم فورا لسلطة حكومة عسكرية انتقالية تجري انتخابات جديدة لتنتج سلطة جديدة تمثل الشعب فعلا وتحكمه تحت شعار "الشرف والتضحية والوفاء" منعا لسقوط الهيكل على رؤوس جميع من فيه".
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