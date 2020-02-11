مكتب سليم سعادة: أصيب بضربة على الرأس وهو حالياً بالمستشفى حيث يتم اجراء الفحوصات الطبية

اشار مكتب النائب ​سليم سعادة​ الى انه في تمام ​الساعة​ 10:30 صباحاً و خلال توجه النائب سليم عبدالله سعاده الى ​مجلس النواب​ لإلقاء كلمة تحمل وجع الناس، ولحجب الثقة عن هذه ​الحكومة​، تعرضت سيارته للإعتداء من قبل بعض المخربين على ​الثورة​ الحقيقية، وقد أصيب بضربة على الرأس وهو حالياً في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت حيث يتم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

واكد البيان انه "سيبقى سليم سعاده أميناً على وجع الناس و خير ممثل لقضاياهم ولن ينال من عزيمته لا الفساد ولا بعض المخربين الملتصقين بالثورة".