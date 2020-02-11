اشار مكتب النائب سليم سعادة الى انه في تمام الساعة 10:30 صباحاً و خلال توجه النائب سليم عبدالله سعاده الى مجلس النواب لإلقاء كلمة تحمل وجع الناس، ولحجب الثقة عن هذه الحكومة، تعرضت سيارته للإعتداء من قبل بعض المخربين على الثورة الحقيقية، وقد أصيب بضربة على الرأس وهو حالياً في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت حيث يتم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
واكد البيان انه "سيبقى سليم سعاده أميناً على وجع الناس و خير ممثل لقضاياهم ولن ينال من عزيمته لا الفساد ولا بعض المخربين الملتصقين بالثورة".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب سليم سعادة: أصيب بضربة على الرأس وهو حالياً بالمستشفى حيث يتم اجراء الفحوصات الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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