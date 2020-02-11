شيخ العقل بحث مع سفير الجزائر الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية

التقى شيخ عقل ​طائفة​ الموّحدين ​الدروز​ ​نعيم حسن​ سفير ​الجزائر​ في ​لبنان​ عبد الكريم ركايبي، وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي هذا السياق شدد شيخ العقل على ان "العلاقات التاريخية بين لبنان والجزائر كانت ولا تزال لخير البلدين الشقيقين، وقد ترسّخت اكثر في وقوف الجزائر وتضامنها مع وطننا اثناء المحن التي مرّ بها"، متمنيا له "التوفيق والخير في مهامه ​الجديدة​ في لبنان".

من جهته عبّر ركايبي في اللقاء على"شرف زيارة دار طائفة الموّحدين الدروز الجامعة التي هي اليوم بروتوكولية وللتعارفوستليها زيارات ولقاءات"، مهيبا "بالقادة الروحيين على وجه الخصوص اخذ دورهم من اجل المساعدة في الحلول الناجعة لهذا البلد الذي نتمنى له كل الخير والتقدّم".