زاسبيكين اكد دعم حكومة دياب: حكومة شرعية اعلنت خطة جيدة لانقاذ البلد

اكد ​السفير الروسي​ في ​لبنان​ ​الكسندر زاسبيكين​ تأييد ودعم ​حكومة​ حسان دياب، مشيرا الى انها حكومة شرعية اعلنت خطة جيدة لانقاذ البلد وتريد التواصل مع الجميع، لافتا الى ان الاقتصادي الريعي غير الانتاجي اوصل لبنان الى ما وصلت اليه الامور المالية والنقدية والاقتصادية، مضيفا ان رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ طلب من ​روسيا​ فتح اعتمادات في لبنان للمساهمة في معالجة الواقع المالي ودياب اكد على هذا الطلب وروسيا تدرس الامر.

وفي الشأن السوري، شدد زاسبيكين في حديث لاذاعة "الرسالة"، على ان الانتصار على ​الارهاب​ هو الهدف الاساسي والاستراتيجي في ​سوريا​، مؤيدا تقدم ​الجيش السوري​ في ادلب، ولافتا الى ان ​الولايات المتحدة​ تمارس دورا معطلا في كل الملفات في المنطقة وتعتمد على اجندة خاصة بها لا تتوافق مع مصالح الشعوب.

وفي قضية اغتيال ​قاسم سليماني​ وابو مهدي المهندس، اكد السفير الروسي في لبنان ادانته الجريمة التي وصفها بأنها ضد الانسانية موضحا ان المعطيات تشير الى ان الانسحاب الاميركي من سوريا و​العراق​ نتيجة الجريمة اصبح امر ثابتا.

وفي ما يتعلق بقضية ​صفقة القرن​، اعلن زاسبيكين انها تخالف قرارات ​الامم المتحدة​ و​مجلس الامن​ ولن تمر لان ​الشعب الفلسطيني​ لم ولن يقبل بها .