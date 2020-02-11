أحمد قبلان: البلد ينادينا لأن نكون بنيانا مرصوصا في أقوالنا وأعمالنا

أكد المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ خلال رعايته لقاء مصالحة "أننا نمر في ظروف صعبة، والبلد أمام مفترقات خطيرة، ما يعني أننا جميعا مسؤولون، وكل في موقعه، وبحسب قدراته وإمكانياته. وعليه فليكن خطابنا دعوة دائمة إلى التواد والإلفة، والسعي إلى الخير العام، فالبلد ينادينا جميعا، لأن نكون كالبنيان المرصوص في أقوالنا وأعمالنا، مبتعدين عما يسيء إلى وحدتنا وتآزرنا، قاطعين الطريق بوجه المتربصين والحاقدين والمتآمرين على هذا البلد".

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