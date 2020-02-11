حنكش: لا بدكن ثقة ولا بدكن نصاب طيّب شو بدكن ؟

اشار عضو ​كتلة الكتائب​ النائب ​الياس حنكش​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "​جلسة الثقة​ إفتُتحت من دون نصاب، لا بدكن ثقة ولا بدكن نصاب... طيّب شو بدكن؟". إضغط للمزيد

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