سامي الجميل: افتتاح جلسة الثقة دون نصاب هو أمر غير دستوري وتحدٍ لشباب لبنان المنتفض

أكد رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "افتتاح ​جلسة الثقة​ دون نصاب هو أمر غير دستوري ومخالف للنظام الداخلي. هو ضرب للديمقراطية في ​لبنان​ وتحدٍّ لشباب لبنان المنتفض"، معتبرا أن "على النواب الذين لم يدخلوا القاعة بعد ألاّ يشاركوا في هذه الجريمة". إضغط للمزيد

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