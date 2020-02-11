بري: المستقبل والقوات اعلنا المشاركة في جلسة الثقة للحكومة

اعلن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خلال افتتاح ​جلسة الثقة​ ل​حكومة حسان دياب​، انه تواصل مع رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​سعد الحريري​ الذي اكد ان ​تيار المستقبل​ سيحضر الجلسة، كما ​القوات​ اعلنت المشاركة في جلسة الثقة للحكومة. إضغط للمزيد

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