حسن يعقوب حول جلسة الثقة: فرعون خائف من الناس

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "جلسه الثقة تعقد رغم معارضه الشارع ولكن اجمل ما في الامر ان ‬فرعون خائف والناس غاضبون"، مشيرا الى ان "رئيس ​الحكومة​ ‫حسان دياب‬ ذبيح ​السلطة​ الفاسدة، ولا يمكن تنفيذ الاصلاحات لان ازلام الفراعنة يصبحون عاطلين عن العمل ويعيشون على ‫​الفساد​"، مضيفا :"نصدق كلام رئيس الحكومه و نيته بالاصلاح و لكن لن يسمحوا له لان عروشهم مبنية من الفساد، لذلك لا ثقه لانه لا يرجى من الشوك ​العنب​".

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