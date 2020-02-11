شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد، على أنّ "افتتاح جلسة مجلس النواب كلّه ملتبس: لم تتمّ تلاوة المواد الدستوريّة ومواد النظام الداخلي ذات الصلة، لم تتمّ تلاوة مرسوم تشكيل الحكومة، لم تتمّ تلاوة اأماء النواب المتغيبين ولم يتمّ توضيح مسألة اكتمال النصاب".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الخلاصة: تهريبة غير مقنعة".
كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد: افتتاح الجلسة كله ملتبس وكانت تهريبة غير مقنعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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