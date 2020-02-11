فادي سعد: افتتاح الجلسة كله ملتبس وكانت تهريبة غير مقنعة

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، على أنّ "افتتاح ​جلسة مجلس النواب​ كلّه ملتبس: لم تتمّ تلاوة المواد الدستوريّة ومواد النظام الداخلي ذات الصلة، لم تتمّ تلاوة مرسوم ​تشكيل الحكومة​، لم تتمّ تلاوة اأماء النواب المتغيبين ولم يتمّ توضيح مسألة اكتمال النصاب".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الخلاصة: تهريبة غير مقنعة".