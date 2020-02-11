أردوغان: الحكومة السورية ستدفع "ثمنا باهظا للغاية" لهجومها على الجنود الأتراك

اكد الرئيس التركي ​رجب طيب إردوغان​ إن ​الحكومة السورية​ "ستدفع ثمنا باهظا" نتيجة الهجوم على الجنود الأتراك والذي أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة آخرين. ولفت أردوغان في كلمة له، الى اننا رددنا بقوة على هجمات قوات النظام السوري وكبدناهم خسائر ولكن هذا لا يكفي، وما ارتكبته قوات النظام السوري بحق جنودنا يجب أن يدفعوا ثمنه غاليا جدا. وتابع قائلا: "سنعلن غدا الخطوات التي سنتخذها في إدلب".

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