العثور على جثة رجل مصابة بطلق ناري

عثر على المواطن الستيني ج. ز من بلدة وطى فارس - ​قضاء الكورة​، جثة في داخل سيارته مصابا بطلق ناري من بندقية صيد في رأسه. وحضرت الادلة الجنائية و​الاجهزة الامنية​ لمتابعة ملابسات الحادث.

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