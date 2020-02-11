اشارت عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​ديما جمالي​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "لم نكن مقتنعين بالجلسة قبل اكتمال النصاب، ولكن بعدما تأمّن النصاب أصبح حضورنا الجلسة ضروريًا لكي نستطيع أن نعبر عن صوتنا من داخل المجلس وفق المعايير الدستورية".

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كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: بعدما تأمّن النصاب أصبح حضورنا الجلسة ضروريًا لكي نستطيع أن نعبر عن صوتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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