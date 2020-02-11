اشار الوزير السابق ​اشرف ريفي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان إفتتاح ​جلسة الثقة​ من دون توفُّر النصاب، يُفقد الجلسة دستوريتها، ويؤكد أن ​المجلس النيابي​، فقد شرعيته كلياً، ويضع المنظومة الحاكمة في موقع سلطة الأمر الواقع، وهي ساقطة لا محالة. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: إفتتاح جلسة الثقة من دون توفُّر النصاب يُفقد الجلسة دستوريتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.