قوة من الجيش أبعدت متظاهرين من امام مداخل مجلس النواب باتجاه ساحة الشهداء

وصلت قوة من ​الجيش اللبناني​ الى ​ساحة رياض الصلح​ وعملت على ابعاد ​المتظاهرين​ من أمام مداخل ​المجلس النيابي​ باتجاه ​ساحة الشهداء​. إضغط للمزيد

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