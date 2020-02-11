«عاصفة القرن».. «كيارا» تجتاح أوروبا مخلّفة عن 7 قتلى

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

تسببت العاصفة كيارا التي تجتاح أوروبا في مصرع 7 أشخاص على الأقلّ وإصابة آخرين بجروح، فضلاً عن إلغاء مئات الرحلات الجوية واضطراب حركة القطارات وحرمان آلاف المنازل من التيار الكهربائي.

وقضى رجل في سيارته جراء سقوط شجرة على طريق سريع جنوب غرب لندن. وفي جنوب بولندا قضت امرأتان، 21 و52 سنة، وفتاة 15 سنة، من أسرة واحدة، بعدما انهار سقف منزلهن جراء رياح عاتية بلغت سرعتها 100 كلم في الساعة.

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وفي شمال شرق سلوفينيا، قضى رجل في الـ52 من العمر سحقاً داخل سيارته بعد سقوط شجرة عليها. وطلبت السلطات من السكان في شمال البلاد ملازمة منازلهم.



وفي جنوب السويد، حيث كانت حركة القطارات لا تزال مضطربة صباح الإثنين والكهرباء مقطوعة عن آلاف المنازل، قضى شخص عندما انقلب قارب كان على متنه في جنوب البلاد. وفقد شخص آخر كان يرافقه.



وفي الجمهورية التشيكية لقي رجل مصرعه إثر خروج سيارته عن الطريق التي كانت مقطوعة بشجرة اقتلعتها الرياح العاتية التي بلغت سرعتها أحياناً 180 كلم/ساعة، كما أصيب بجروح العديد من الأشخاص بينهم مراهقان في العاصمة براغ إثر سقوط شجرة عليهما.



«عاصفة القرن الأعنف»



وألغي تسيير قطارات ورحلات جوية وبالعبارات واغلقت جسور بسبب رداءة الطقس في جنوب البلاد، مساء الأحد.



وصباح الاثنين، كان برنامج الحافلات والقطارات لا يزال مضطربا في حين بقيت آلاف المنازل دون كهرباء. وفي الدنمارك اقفل جسر يربط البلاد بالسويد لساعات.



وفي ألمانيا، أصيبت امرأتان بجروح بالغة في سقوط شجرة في ساربروكن وكانت احداهما في حالة خطرة كما ذكرت الشرطة.



وأصيب فتى في الـ16 بجروح في الرأس جراء سقوط غصن شجرة في بادربورن غربا.



وفي وسائل النقل، استؤنفت صباحا الحركة جزئيا على الخطوط الرئيسية التي كانت متوقفة منذ مساء الأحد في مجمل البلاد وفق شركة سكك الحديد الألمانية «دويتشه بان» التي تتوقع حصول اضطرابات طوال الاثنين في حين تنتقل العاصفة، المعروفة في ألمانيا باسم «سابين»، إلى جنوب البلاد.



وفي فرانكفورت، صدمت رافعة الكاتدرائية الواقعة في وسط المدينة ما تسبب بأضرار في سقفها كما أفاد مراسل فرانس برس.



أما في الجمهورية التشيكية حيث بلغت سرعة الرياح 180 كلم في الساعة، فأُصيب رجل بسقوط شجرة على سيارته.

