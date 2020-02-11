شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..والدة بوعزيزى تركيا: ترك أطفاله الـ3 وأحرق نفسه بسبب الفقر والألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصة تركيا الآن المعارضة لنظام أردوغان مقطع فيديو لوالدة المواطن التركى الذى أشعل النيران فى نفسه، حيث تحدثت عن معاناته وحالة الفقر التى مر بها ودفعته إلى إضرام النيران فى نفسه.

وقالت والدة المواطن التركى الملقب بـ"بوعزيزى تركيا" فى إشارة للمواطن التونسى محمد بوعزيزى، أن ابنها ترك أطفاله وذهب يحرق نفسه بسبب الفقر والألم، كما أشارت إلى أنه لم تكن لديه أموال ولا أى شيء، لم يجد عملا منذ فترة طويلة فذهب وأحرق نفسه.

وأشارت والدة المواطن التركى المنتحر أن ابنها كان لديه 3 أطفال، وقالت: "نحن نراعيهم لقد رحل والدهم وانا هنا بجانبهم "

كانت صحيفة العصر الجديد التركية، نشرت أنباء عن قيام مواطن تركى عاطل بحرق نفسه أمام محكمة هاتاي.

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ووفقا للصحيفة، فان المواطن كان عاطلًا منذ فترة طويلة، وأشعل النار فى نفسه قائلا: «أطفالى جائعون»، قبل أن يتدخل الأشخاص المتواجدين بمكان الحادث محاولين إطفاء النيران.

و ذكر البيان الصادر عن المحكمة أن المواطن فقد حياته، بعدما أشعل النار فى نفسه، نظرًا لعدم حصوله على وظيفة لفترة طويلة، ثم اتجه إلى محكمة هاتاى بمقاطعة أنطاكيا مشيرا إلى أنه كان مصابا بالاكتئاب منذ فترة طويلة

وأوضح البيان، أن رجال الشرطة حاولوا اطفائه مستخدمين أنابيب الاطفاء، ثم تم نقله إلى مستشفى هاتاى الحكومى الجديد، إلا أن المذكور فقد حياته.